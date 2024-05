Una donna di 83 anni è stata vittima di una truffa a Foggia. Stando a quanto si è appreso l’anziana è stata raggiunta nella mattinata di ieri da una telefonata da parte di un falso appartenente alle forze dell’ordine che le comunicava di un incidente provocato dai suoi due nipoti (di cui conosceva i nomi) e della necessità del pagamento di una somma di denaro (alcune migliaia di euro) necessaria per evitare una condanna. Sempre secondo ricostruzione, poco dopo alla porta dell’anziana ha bussato un finto avvocato incaricato del prelievo del denaro. L’anziana ha consegnato alcune centinaia di euro e monili in oro. Indagini sono in corso da parte delle forze dell’ordine, allertate dalla stessa vittima qualche ora più tardi. (Ansa)