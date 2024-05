Apre oggi ad Orta Nova, il C-LAB Mao, uno spazio nato dalla passione e dalle idee dell’Associazione Mao FM 19.77, con il supporto della Regione Puglia, assessorato alle Politiche Giovanili, attraverso la quale l’associazione ortese è stata aggiudicataria del bando “Luoghi Comuni”. Uno spazio dedicato alla crescita personale, alla condivisione e alla creatività, attraverso iniziative musicali, culturali, teatrali, dove nascerà a breve anche una web-radio ed attraverso spazi dedicati al co-working.

“Vogliamo che questo luogo sia un rifugio per coloro che cercano ispirazione, connessione e crescita personale. Per rendere tutto questo possibile, abbiamo bisogno del vostro sostegno. L’invito è diventare membri del nostro centro polifunzionale attraverso la tessera associativa, che offrirà agli iscritti accesso privilegiato a tutti i nostri eventi e attività, ma sarà anche un segno tangibile del vostro impegno a sostenere la nostra missione. Per info è possibile contattarci su whatsapp allo 0885 321951”.

È l’appello dei membri fondatori dell’associazione nata in memoria del musicista e geometra ortese Maurizio Ferrandina, già organizzatrice di cinque edizioni del “Geometra Sognante”, evento musicale che anche nella prossima estate ospiterà diverse serate di musica ed arte, e di varie altre iniziative sociali come “Orta Nova Clean Up Tour”, che attraverso la partecipazione della cittadinanza attiva, ha ripulito e rivalorizzato diverse aree della città capofila dei Reali Siti. L’inaugurazione sarà preceduta dalla benedizione di Don Luciano Avagliano, parroco della BVM di Lourdes, subito dopo il C-LAB Mao ospiterà il terzo incontro culturale del programma “L’8 PER LA CULTURA” ideata e organizzata dalla stessa associazione e da “Gli Spaginati” e con la direzione artistica ed organizzativa di Paola Grillo, ospiti Luigi De Seneen, business developer ed esperto di marketing, nonché Chairman & CEO at Marketing Movers in collaborazione con Gianfilippo Mignogna, sindaco di Biccari ed autore del libro “Ospitare fa bene”, al termine il deejay set con Toni Falcao. L’associazione Mao FM 19.77 lancia così una nuova sfida, “un luogo dove i sogni potranno diventare realtà, proseguendo così il viaggio del Geometra che sognava un territorio diverso, pieno di passione, musica e cultura per alimentare i sogni di tanti altri che continuano a non arrendersi”.