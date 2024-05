Finisce 1-1 tra Cerignola e Giugliano ma a passare sono i pugliesi che avevano due risultati su tre a disposizione grazie al miglior piazzamento in classifica. Le reti nel primo tempo con il vantaggio di D’Andrea per il Cerignola e pareggio di Salvemini per i napoletani. Nella ripresa meglio il Giugliano che colleziona diverse occasioni da rete non sfruttate dai suoi attaccanti. Nel finale un miracoloso salvataggio sulla linea di Visentin salva il Cerignola che supera il turno playoff e sabato prossimo dovrà vedersela con la Casertana.