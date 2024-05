Il “contesto” per le partecipate del Comune di Foggia è quello “di mantenere i conti in ordini”, come ha detto l’assessore al ramo Davide Emanuele in esordio di Consiglio comunale.

È Amgas la partecipata che più preoccupa con seri problemi di liquidità finanziaria e la mancata sostituzione del parco contatori. Costa pure il palazzo di vetro di Via Manfredi. La Giunta non nasconde l’idea di poter alienare l’immobile. “Dovremmo cedere l’immobile a nuovi affittuari, l’immobile è sovradimensionato rispetto alle esigenze. Il costo di gestione è notevole, dobbiamo affittare parti dell’immobile che sono oggi vuote”, ha rimarcato l’amministratore dem.

Non mancano i problemi in Ataf, esaminati per primo da Gino Fusco, che ha letto un verbale dei sindacati. “Non esiste un piano industriale, c’è una lamentela continua da parte dei sindacati dell’Ataf, vogliamo che l’amministrazione cambi passo. Perché le revisioni con aggravi di costi si fanno ad Andria? Forse perché c’è un ingegnere di Andria che lavora alla motorizzazione di Foggia?”.

È di oggi la lettera dei sindacati dei Trasporti che in ordine alla contrattazione di secondo livello chiedono rassicurazioni circa la proroga della disdetta degli accordi, vista l’avvicinarsi della scadenza del 30 giugno e la completa assenza di incontri tra le parti oramai da diversi mesi.

Critico sulla mobilità anche Pasquale Cataneo. “Il documento recepisce molte delle indicazioni sulle aziende partecipate. Ma faccio una riflessione: i sindacati in tutte le aziende hanno posto in luce dei problemi. Il nodo intermodale manca di informazioni per il cambio di modalità trasportistica. Ci sono delle crisi aziendali. Quando riceveremo le carte ci potremmo fare un’idea più compiuta. Dovremmo avere un quadro certo, il livello di gestione commissariale corrisponde alla realtà e non ha permesso a quelle aziende un vantaggio da quella gestione. Ataf e Amgas sono servizi essenziali. Ci sono finalità buone ma senza un quadro compiuto sul piano finanziario delle aziende non facciamo un buon servizio alla città. Abbiamo una attività di indirizzo ma non abbiamo conoscenza della situazione. Come mai non riusciamo ad avere dei rappresentanti nei CDA che rispondano a questa amministrazione?”

L’oppositore Giuseppe Mainiero si è occupato dei sistemi di software. “Nello stesso palazzo Amgas e Am Service hanno due software diversi. È l’ABC. Tutti lodano l’assessora Aprile, come si dice il ragazzo è bravo, si applica. Abbiamo assunto 80 nuove unità di personale. Qualcuno di voi ha visto qualche miglioramento sui marciapiedi? L’Amiu è come l’Arma, svolgono il servizio a coppia. Solo a Foggia abbiamo i dipendenti a coppia come i carabinieri. Chi vi parla è figlio di uno spazzino, con molte meno unità Foggia era pulita”. Per Ataf Mainiero chiede una reinternalizzazione della sosta tariffata che ai tempi del compianto ingegner Nino Mazzamurro fruttava alle casse comunali circa 5 milioni di euro. “Su Amgas, un amministratore ci pone una situazione di decozione e avrebbe dovuto avviare azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori. Si sta comportando come un liquidatore, pronto a svendere una rete da 40 milioni di euro”

Raffaele Di Mauro ha nuovamente sottolineato le divisioni del campo largo. Una su tutte: Giovanni Quarato nelle scorse ore, ad una nuova votazione per la presidenza delle commissioni, è stato eletto solo alla seconda votazione e non ha trovato il sostegno dei colleghi della maggioranza. Per L’ex candidato sindaco del centrodestra si tratterebbe di un “segnale di disgregazione”.

“Oggi di mesi di gestione ne sono passati qualcuno in più del minimo consentito. Le problematicità restano. I sindacati hanno scritto per Ataf che la gestione è confusa e paternalistica scrivono i sindacati, c’è un pessimo lavoro svolto con una premialità discrezionale. La città non può essere ostaggio di ciò che è stato fatto dalle passate amministrazioni. Tutto quello che è stato fatto prima non è una nave che affonda, il concetto è un altro, la nave come dimostra la fuoriuscita dal Salva Enti non affonda, ma va fatta veleggiare. Se facessimo un sondaggio per strada capiremmo che i cittadini non sono soddisfatti. La propaganda spicciola non può coprire quello che non funziona. Le cose non vanno bene semplicemente perché qualcuno organizza delle manifestazioni e l’amministrazione vi partecipa”, l’intervento dell’azzurro.

Dal campo largo è arrivata la difesa di Mario Cagiano, secondo cui a fronte di una spesa di soli 25 cent a cittadino, il Festival del Nerd ha portato in città 50 ospiti e grande fermento per i commercianti.

Solite autocritiche e moniti dal capogruppo dem Pasquale Dell’Aquila. “5 mesi di amministrazione non sono tanti, i problemi ci sono e vanno affrontati. Sono convinto di una cosa: se continuiamo ad usare queste metodo senza condivisione non facciamo il bene della città”.