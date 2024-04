“Lo hanno scritto i giornali e quindi ve lo posso dire, altrimenti non ne potremmo parlare”, Alfonso Pisicchio “è venuto nel mio studio qualche ora prima di essere arrestato” e ha detto “di aver ricevuto l’sms da Emiliano”. Lo ha detto a Un giorno da pecora Michele Laforgia, ex avvocato di Alfonso Pisicchio, l’ex assessore regionale e commissario Arti, arrestato il 10 aprile scorso nell’ambito di una inchiesta della Procura di Bari. Durante l’interrogatorio di garanzia Pisicchio – riporta Ansa – avrebbe mostrato al gip gli screenshot del messaggio su whatsapp in cui lo avvertiva che l’indagine che lo riguardava aveva ricevuto un’accelerata e lo invitava quindi a dimettersi dall’Arti, come effettivamente avvenne qualche ora prima dell’arresto.

Alfonso Pisicchio si trova ai domiciliari insieme al fratello Enzo, con le accuse di corruzione e turbativa d’asta. Secondo il legale dell’indagato, il suo assistito “si è solo premurato di indicare alcuni soggetti che avevano necessità di occupazione, per verificare se ci fosse la possibilità che si sottoponessero a un colloquio informativo”.

