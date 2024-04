Sarà Matteo Gentile, a meno di sorprese, il candidato sindaco di Manfredonia per Pd e Movimento 5 Stelle. Il suo nome potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore. Dopo settimane di trattative e ipotesi di varia natura, la coalizione avrebbe fatto sintesi attorno a Gentile, direttore responsabile di “Smart Lab Formazione & Lavoro”, agenzia locale che si occupa di diversi settori compresa la comunicazione.

La sua candidatura sarebbe stata caldeggiata soprattutto da Paolo Campo, ex primo cittadino e attuale consigliere regionale del Pd.

Si delinea, dunque, una sfida tutta al maschile per le Comunali di giugno. In corsa, nel centrosinistra, Matteo Gentile per Pd-M5S e Domenico La Marca per la coalizione composta da Molo 21, Manfredonia Civica, Progetto Popolare e Con Manfredonia.

Nel centrodestra il candidato forte è Ugo Galli di “Manfredonia 2024”, raggruppamento di civiche che attende il sostegno ufficiale di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Vincenzo Di Staso, invece, è il candidato di Lega, Udc e Strada Facendo.

Infine, l’ex parlamentare Antonio Tasso per i movimenti civici Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia e Antonio Tasso Sindaco.