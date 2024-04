Il centrodestra di Manfredonia è vicino ad una svolta. Forza Italia e Fratelli d’Italia dovrebbero compattarsi in breve tempo sul nome di Ugo Galli, il funzionario regionale candidato sindaco della coalizione “Manfredonia 2024”. Pronti a convergere su di lui il leader azzurro e parlamentare Giandiego Gatta ma anche i vertici romani di FdI, il partito della premier Giorgia Meloni.

“Manfredonia 2024”, attualmente composta da civiche di centrodestra, si allargherà dunque ai due maggiori partiti della coalizione proponendosi come realtà credibile nell’ottica di un possibile ballottaggio. Nessun riscontro, invece, sulle voci di un possibile sostegno forzista all’ex deputato Antonio Tasso che a questo punto resta un nome spendibile soltanto per Pd e Movimento 5 Stelle. Il candidato, attualmente in corsa con alcune civiche, sarebbe molto gradito dal leader pentastellato Giuseppe Conte.

L’attuale scenario vede quindi Ugo Galli come candidato forte del centrodestra, l’operatore sociale Domenico La Marca in corsa per una coalizione di centrosinistra formata da Molo 21, Manfredonia Civica, Progetto Popolare e Con Manfredonia e Antonio Tasso per i movimenti civici Agiamo, Sipontum, Noi siamo Manfredonia e Antonio Tasso Sindaco. Più defilato il “roticiano” Vincenzo Di Staso, sostenuto da liste molto deboli in riva al golfo come Lega, Udc e Strada Facendo.

Al momento una sfida tutta al maschile in attesa di capire le intenzioni di Pd e Movimento 5 Stelle. I dem avevano proposto la professoressa Anna Rita Attanasio mentre i pentastellati sarebbero combattuti tra l’opzione Gianluca Totaro, ex consigliere comunale e, appunto, Tasso. Attenzione però ai possibili outsider dell’ultima ora.