L‘assessore alle Attività produttive di Foggia Lorenzo Frattarolo, il dirigente Paolo Affatato e i componenti della terza commissione consiliare Ambiente e Territorio presieduta da Giovanni Quarato hanno svolto un sopralluogo nell’area dello Slow Park, estesa su una superficie di 7.435 mq di proprietà comunale, nel cuore del quartiere ferrovia.

Un progetto della precedente amministrazione pre-commissariamento aveva come obiettivo il recupero e la riqualificazione di un’area prigioniera del degrado e diventata col tempo sempre più marginale. “Un obiettivo ancora da perseguire, e insieme ai consiglieri – che ringrazio per il loro lavoro – abbiamo avuto modo di constatare direttamente lo stato attuale dell’insediamento e valutare attentamente potenzialità e criticità. Lo Slow Park può diventare un modello di riscatto, e nelle prossime settimane valuteremo tutte le possibili opzioni da percorrere per avviare un nuovo, proficuo corso” il commento di Frattarolo.