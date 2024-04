Record di medaglie (ben 22) per la ASD Kensho di Vieste che porta a casa un altro prestigioso risultato ai campionati nazionali centro sud Italia di karate che si sono svolti a San Severo. Il club garganico guidato dall’istruttore Michele Trimigno e dal direttore tecnico Torre, era presente con 40 atleti dai 6 ai 40 anni. Su tutti Angelantonio Maggiore e Angelantonio Trotta che conquistano il podio dopo oltre 20 anni. “Siamo molto soddisfatti per i risultati ottenuti. Portare a casa 22 medaglie è per noi grande motivo d’orgoglio. Ai bambini della nostra associazione insegniamo il kata, che nelle arti marziali giapponesi, indica una serie di movimenti codificati”.

I Kata offrono uno strumento di apprendimento “potente e pratico – spiegano – che non solo insegna ai bambini la tecnica corretta, ma anche abilità di concentrazione e visualizzazione mentre transitano attraverso i movimenti della sequenza. Il Kata costruisce memoria muscolare negli studenti non solo di karate, ma soprattutto a livello scolastico”. Prossimo impegno agonistico l’1 e il 2 giugno ai campionati nazionali assoluti che si terranno a Cervia.