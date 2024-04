Spareggio playoff tra Foggia e Cerignola domenica ore 20 stadio Zaccheria. Un derby, uno scontro diretto che vale tanto per il futuro delle due squadre. Entrambe sono reduci da un roboante 3-0: il Foggia in casa del Potenza, il Cerignola sul Francavilla. A 180 minuti dalla fine del campionato nessuna delle due può sbagliare. La classifica attuale vede i satanelli avanti di un punto, e con una vittoria nel derby playoff assicurati. Il Cerignola, invece, dovrà puntare all’intera posta in palio per superare in classifica i cugini rossoneri e giocarsi tutto nell’ultima partita casalinga contro il Giugliano che già domenica potrebbe blindare l’accesso ai play off con un pareggio nella sfida con la Casertana.

All’andata gli ofantini si imposero per 2-0, mentre lo scorso anno espugnarono lo Zaccheria in campionato ma persero il ritorno della fase nazionale dei playoff, rimediando una amara eliminazione dopo il travolgente successo per 4-1 nella gara d’andata. Foggia-Cerignola sarà anche il derby di casa Tascone: il confronto tra i fratelli Simone e Mattia Tascone. Arbitrerà Centi di Terni davanti al solo pubblico foggiano. I tifosi del Cerignola non potranno recarsi allo Zaccheria per motivi di ordine pubblico. Per loro il derby è in tv con dirette su Sky Calcio e in chiaro su Antenna Sud.