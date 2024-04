Ieri sera alla Sala Fedora del Teatro Giordano, prima della rappresentazione dello spettacolo “Il Giuocatore” diretto da Marinella Anaclerio, è avvenuto un interessante incontro con il pubblico moderato dalla giornalista Daniela Corfiati, presenti studenti del liceo ‘A. Volta’ che hanno partecipato a un laboratorio avviato dal Teatro Pubblico Pugliese per arrivare a una visione consapevole degli spettacoli.

“Un progetto molto articolato che ha registrato un significativo riscontro e che proseguirà anche il prossimo anno, perché avvicinare i giovani al teatro e alla cultura in generale è sempre positivo, costruttivo e stimolante” ha annunciato l’assessora alla Cultura Alice Amatore. L’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio ha sottolineato l’importanza della prevenzione per contrastare la ludopatia, e di una vita sana, con relazioni sociali e interessi. Isabella Lanzillotta, dirigente psicologo e referente GAP del SerD, esperta di dipendenze comportamentali – quelle che non prevedono l’abuso di sostanze -, ha spiegato che dal lockdown è triplicato il numero di adolescenti dediti al gioco online ed è in costante crescita il fenomeno delle “partite virtuali” con relativo giro di scommesse illegali. Tommaso Del Giudice, direttore SerD Asl Foggia, ha messo in guardia dai rischi ma evidenziato che dalle dipendenze si può uscire, attraverso un percorso consapevole e condiviso con i familiari. Marinella Anaclerio, regista dello spettacolo, ha ricordato l’importanza del teatro impegnato nel sociale, che vede la Compagnia del Sole in prima linea con progetti che coniugano l’arte e la creatività alla riflessione e all’analisi della realtà in tutte le sue sfaccettature.