Nuovo caso giudiziario a Bari. L’assessore al Bilancio del Comune di Bari, Alessandro D’Adamo è indagato nell’inchiesta su presunte truffe nel settore della formazione professionale, in particolare il programma “Garanzia Giovani”.

Attraverso alcuni enti di formazione da loro amministrati, gli indagati avrebbero beneficiato di contributi europei come riportato da una nota della Guardia di Finanza. Sotto inchiesta con D’Adamo anche la sorella e una terza persona. Il sindaco Antonio Decaro ha già revocato la delega all’assessore. “L’esercizio di importanti funzioni pubbliche quali quelle di assessore deve essere privo di qualsiasi sospetto. È un dovere nei confronti dei cittadini e – conclude Decaro -, consente agli interessati di potersi difendere liberamente”.

Nelle scorse ore i finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno dato esecuzione a Bari (e provincia), Lecce e Andria a un decreto di perquisizione domiciliare e locale nei confronti degli indagati e di alcuni enti a loro riconducibili. Le ipotesi delittuose? Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, per fatti commessi a Bari dal 2019 al 2022.