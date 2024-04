Demos, Democrazia Solidale, sbarca in provincia di Foggia e il primo coordinamento nasce a Manfredonia dove sono prossime le elezioni amministrative. Per il momento nessuna voglia di partecipare al voto, poi si vedrà. Ad animare il dibattito all’interno di Demos, Paolo Balzamo e Ciro del Nobile.

“Il motto di questo movimento è la politica del noi e non dell’io. La città di Manfredonia viene da una serie di delusioni che ha affossato il nostro paese. La disaffezione al voto è evidente, e questa volta temiamo che sarà ancora maggiore. Partiamo con queste conversazioni con i cittadini, dopo se ci saranno le condizioni e le adesioni vedremo di partecipare al voto. Con chi? Vedremo, non certo con chi ha causato danni alla città. Proviamo una sensazione di scorticamento. Una città allo sbando, una città che da 60mila abitanti è scesa a poco più di 50mila. Le risorse migliori della città continuano ad andare via. In questi anni abbiamo lasciato il campo ad una parte della città che sopravvive rasentando la legalità. E questo non va bene”.