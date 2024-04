“Nella spesa farmaceutica c’è stato uno scostamento dai tetti assegnati pari a circa 200milioni per gli acquisti diretti. La responsabilità di tutto ciò è addebitabile a tutte le Aziende, tranne il Policlinico di Bari, unica realtà regionale in questa materia virtuosa. Ne deriva che tutti i direttori generali, tranne quello del Policlinico, risultano decaduti per dettato di legge e non appena i risultati saranno consolidati non potranno più assumere alcuna decisione. Per la farmaceutica convenzionata, invece, ossia quella della spesa sostenuta per i farmaci acquisiti dalla farmacia, la situazione è in equilibrio, anzi con un risparmio di oltre 3,5milioni, tranne il caso delle ASL di Taranto e BAT”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati.

“Non soddisfa, naturalmente, il fatto che nella comparazione con le altre regioni la Puglia risulti tra le migliori regioni delle peggiori – prosegue -, perché fuori dalle classifiche il risultato è minori prestazioni e uso di risorse con la finalità diversa di coprire i buchi delle ASL. La decadenza dei DG è uno strumento che va usato in positivo, perché con la necessaria rotazione dei Direttori generali ci sarebbe la possibilità di impiegare nelle ASL con maggiori sprechi i DG che hanno fatto registrare le migliori performance. Così come si farebbe in un’azienda privata o come ci si comporterebbe se i soldi fossero i nostri. Ringrazio il dott. Paolo Stella, dirigente della sezione farmaceutica, per la solita precisione ed efficienza”.

Ecco i dati nel dettaglio.

SPESA PER ACQUISTI DIRETTI.

DATO REGIONALE.

Tetto di spesa 2023, euro 687.706.916. Scostamento, euro 193.732.929 (28,17%).

Tetto di spesa 2022, euro 658.399.299. Scostamento, euro 190.928.547 (29,00%).

ASL BARI.

Tetto di spesa 2023, euro 167.387.863,42. Scostamento, euro 59.084.751,31 (35,30%).

Tetto di spesa 2022, euro 160.254.389. Scostamento, euro 46.880.028 (34,83%).

ASL BRINDISI.

Tetto di spesa 2023, euro 71.659.060,67. Scostamento, euro 24.949.096,31 (34,82%).

Tetto di spesa 2022, euro 68.605.207. Scostamento, 23.896.542. (34,83%).

ASL BAT.

Tetto di spesa 2023, euro 60.793.291,40. Scostamento, 20.767.202,57 (34,16%).

Tetto di spesa 2022, 58.202.498. Scostamento, 14.760.891. (25,36%).

ASL TARANTO.

Tetto di spesa 2023, euro 94.009.535,45. Scostamento, euro 29.716.643,86 (31,61%).

Tetto di spesa 2022, euro 90.003.184. Scostamento, 31.366.160. (34,85%).

ASL LECCE.

Tetto di spesa 2023, euro 128.188.569,20. Scostamento, euro 40.278.422,99 (31,42%).

Tetto di spesa 2022, euro 122.725.629. Scostamento, 34.223.357. (27,89%).

IRCCS De Bellis.

Tetto di spesa 2023, euro 4.470.094,96. Scostamento, euro 1.034.159,16 (23,14%).

Tetto di spesa 2022, euro 4.279.595. Scostamento, 1.637.466. (38,26%).

ASL FOGGIA.

Tetto di spesa 2023, euro 74.478.659,03.

Scostamento, euro 15.300.541,69 (20,54%).

Tetto di spesa 2022, euro 71.304.644. Scostamento, 19.183.493. (26,90%).

AUO RIUNITI FOGGIA.

Tetto di spesa 2023, euro 18.017.921,21.

Scostamento, euro 2.557.265,84 (14,19%).

Tetto di spesa 2022, euro 17.25.062. Scostamento, 5.304.458. (30,75%).

IRCCS ONCOLOGICO BARI.

Tetto di spesa 2023, euro 17.330.214,30.

Scostamento, euro 664.692,52 (3,84%).

Tetto di spesa 2022, euro 16.591.663. Scostamento, 601.747. (3,63%).

AUO POLICLINICO BARI.

Tetto di spesa 2023, euro 51.371.706,65.

Scostamento, euro – 619.846,36 (-1,21%).

Tetto di spesa 2022, euro 49.182.428. Scostamento, 13.075.316. (26,59%).

SPESA PER FARMACEUTICA CONVENZIONATA.

DATO REGIONALE.

Tetto di spesa 2023, euro 590.668.516. Scostamento, euro -3.594.660 (-0,61%).

Tetto di spesa 2022, euro 554.250.029. Scostamento, euro 2.536.467 (0,46%).

ASL BARI.

Tetto di spesa 2023, euro 184.388.272. Scostamento, euro -3.856.400 (-2,09%).

Tetto di spesa 2022, euro 168.945.583. Scostamento, euro 2.044.104 (1,21%).

ASL BRINDISI.

Tetto di spesa 2023, euro 58.175.031. Scostamento, euro -903.031 (-1,55%).

Tetto di spesa 2022, euro 52.088.638. Scostamento, 869.528. (1,67%).

ASL BAT.

Tetto di spesa 2023, euro 53.863.582. Scostamento, 256.382 (0,48%).

Tetto di spesa 2022, euro 51.637.662. Scostamento, 346.653. (0,67%).

ASL FOGGIA.

Tetto di spesa 2023, euro 87.114.895. Scostamento, euro -2.582.943 (-2,96%).

Tetto di spesa 2022, euro 79.319.604. Scostamento, 2.252.334. (1,58%).

ASL LECCE.

Tetto di spesa 2023, euro 121.606.487. Scostamento, euro -1.929.771 (-1,59%).

Tetto di spesa 2022, euro 115.979.033. Scostamento, -787.744. (0,68%).

ASL TARANTO.

Tetto di spesa 2023, euro 85.520.249.

Scostamento, euro 5.421.103 (6,34%).

Tetto di spesa 2022, euro 71.304.644. Scostamento, 19.183.493. (26,90%).