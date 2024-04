È stato presentato in Comune dagli assessori Giulio De Santis e Daniela Patano e dal delegato alla sosta l’eletto pentastellato Nicola Formica, insieme alla sindaca Maria Aida Episcopo e al comandante della Polizia Municipale Romeo Delle Noci e alla presenza dei rappresentanti della ditta GPS, Ruggero Castagna e Antonella Orsini, la modifica del contratto tra il Comune e l’impresa che ha vinto con i commissari il servizio della sosta tariffata. In questi mesi sono stati innumerevoli le lagnanze dei cittadini, nonostante il lasciapassare di una associazione di consumatori, presieduta dall’avvocato Giuseppe Potenza.

Dopo tutte le critiche e le voci grosse si passerà dalla tariffa oraria a quella proporzionale. La Giunta è riuscita nella introduzione di una scontistica del 50% sugli abbonamenti annuali delle auto ibride da 550 euro a 275 euro, ci sarà inoltre il riconoscimento di uno sconto per chi ha già sottoscritto un abbonamento di auto ibrida con l’allungamento della validità dell’abbonamento di altri 6 mesi. La scontistica progressiva sarà prevista anche per abbonamenti a gruppi di lavoratori del settore pubblico e privato, così come è prevista una scontistica dedicata per l’abbonamento annuale agli studenti, con una tariffa di soli 100 euro annui. Al via l’istallazione di 40 posti moto con sconto del 50% sulla tariffa standard del costo orario o dell’abbonamento.

Tra le novità il riciclo veloce degli stalli in zona centro anche per avvantaggiare le attività commerciali, oltre alla introduzione della sosta a pagamento nella zona della movida del centro dalle 20 alle 24, con la possibilità di una istituzione di nuove ztl o isole pedonali in Via Dante e in Corso Cairoli il sabato sera.

“Puntavamo ad una riappacificazione con la cittadinanza, ci sono stati tanti aspetti di non gradimento ci rendiamo conto che c’è stato un po’ di disagio, ma abbiamo seguito pedissequamente il contratto. GPS ha partecipato con criteri di logica commerciale che persegue scopi di natura commerciale e societaria”, ha detto Orsini. “Il tavolo è ancora aperto, la discussione ci ha portato a qualche contrapposizione col coltello in bocca. Ci sono ancora dei margini di miglioramento, abbiamo dematerializzato, tutto è informatizzato avremo presto 14 parcometri in più che ci consentiranno di abolire gli obsoleti gratta e sosta . 5 app per il pagamento, c’è l’automazione del parcheggio Russo, il personale con i palmari” .

Netta la sindaca Maria Aida Episcopo: “Il rapporto con GPS non è stato privo di tensioni e criticità. Sono d’accordo con le opposizioni: sì può e si deve fare di più”. Schietto il delegato Nicola Formica: “Quel contratto è stato un massacro per la città le persone si sentivano frodate. Introdurre la sosta tariffata dalle 20 alle 24 consente di evitare i parcheggiatori abusivi che sono un obbrobrio per la nostra città. Avere un maggiore servizio significa avere anche più personale, per noi è fondamentale e prioritario la riassunzione del personale. Questo giustificherà l’ampliamento delle fasce orarie. I profitti per GPS ci sono ma noi dobbiamo pensare anche al servizio che hanno i cittadini e la città”.

Patano si è concentrata sugli operatori della sosta rimasti senza lavoro. “A breve con GPS avremo un nuovo tavolo per dare una nuova linfa. Il livello assunzionale è fondamentale”. Secondo il comandante Delle Noci la novità principale è la maggior flessibilità di sosta con la rimodulazione dei prezzi.

Castagna dal suo canto ha difeso l’interpretazione sin qui fatta del contratto. “Questo non è un patto, ma un negoziato energico, gestiamo diverse città in Italia, se la tariffa è oraria va generata per frazione d’ora. Non abbiamo interesse a gestire male, abbiamo sbloccato i parcometri, i minori ricavi ci riserviamo di valutarli tra sei mesi e capiremo qual è l’impatto”.