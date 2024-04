Cerignola beffato ancora una volta negli ultimi secondi. Il Picerno vince con un gol di Ciko al 95’ e mette in ghiaccio la qualificazione ai playoff. Spareggi promozione che invece si allontanano per la squadra di Raffaele. Il tecnico gialloblu parte con Vuthaj e Leonetti in attacco e con Malcore e D’Andrea in panchina. Picerno pericoloso in avvio di partita. Al 10’ Cadili segna ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il vantaggio arriva al 26’ con Murano che torna al gol dopo diverse giornate. Al 35’ il Cerignola va vicino al pareggio con un bel colpo di testa Vuthaj salvato sulla linea da un difensore lucano. Due minuti dopo Luca Russo va in gol ma l’arbitro annulla per fuorigioco. All’intervallo Picerno-Cerignola 1-0. Il meritato pareggio arriva in apertura di ripresa. Russo si guadagna un calcio di rigore che Vuthaj trasforma spiazzando il portiere rossoblu. Raffaele è convinto che può puntare alla vittoria e inserisce D’Andrea e Malcore ma nessuno dei due riesce a rendersi pericoloso sotto porta. Quando tutto lasciava presagire al pareggio, Ciko trova la zampata vincente e rende amara la trasferta lucana del Cerignola.