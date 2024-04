Dolore a Manfredonia dove è giunta la salma di Francesco Pastore, 25enne maresciallo dei carabinieri morto in un incidente stradale a Campagna nel Salernitano. Il feretro è stato trasportato nell’auditorium di Palazzo Celestini in corso Manfredi. I funerali si svolgeranno martedì in Cattedrale.

La tragedia ha scosso profondamente cittadini e vertici delle istituzioni, a cominciare dal Capo dello Stato, Mattarella. Oltre a Pastore è deceduto il 27enne appuntato scelto Francesco Ferraro di Montesano Salentino. I militari erano sulla Fiat Grande Punto guidata dal maresciallo Paolo Volpe, di Terlizzi. Stavano attraversando – questa la prima ricostruzione in attesa dei riscontri della Polizia stradale – un incrocio svoltando a sinistra quando una Range Rover, guidata da una 31enne e con a bordo una diciottenne, proveniente da destra, li ha centrati in pieno. Distrutta la vettura di servizio dei carabinieri, morti i militari seduti sul lato passeggero e sul sedile posteriore.

Dopo lo schianto – secondo la ricostruzione degli inquirenti – la stessa Ranger Rover ha impattato una terza vettura condotta da un 75enne di Campagna. Qualche elemento ulteriore per le indagini potrà arrivare dall’alcol test e dagli esami tossicologici sulla conducente del suv oltre ai rilievi ed agli altri accertamenti tecnici effettuati sul posto.