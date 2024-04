Partono oggi, 2 aprile 2024, i nuovi voli tra Foggia e Bergamo Orio al Serio, operativi il martedì ed il giovedì nel tardo pomeriggio. Ne dà notizia il comitato “Mondo Gino Lisa” secondo cui “l’aeroporto di Bergamo è un’importantissima base aerea delle principali compagnie low-cost. Grazie agli orari dei voli, puoi facilmente sfruttare lo scalo come proseguimento del tuo viaggio da o per tutta Europa, e non solo… E la frequenza del martedì e del giovedì ti mette in condizione di poter fare un weekend lungo fuori porta. Questa nuova tratta, inoltre, mette a disposizione di tutta l’Area Vasta un nuovo collegamento importantissimo per il suo turismo estivo, in quanto permette di raggiungere l’aeroporto di Foggia da tutta Europa”.

Per “MGL” questo collegamento aereo “non è da sottovalutare, perché l’aeroporto di Orio al Serio è considerato a tutti gli effetti uno dei tre scali della città di Milano, può quindi essere sfruttato anche come ulteriore collegamento da Milano o da Foggia. È possibile raggiungere Orio al Serio molto rapidamente dalla Stazione Centrale, con un pullman ogni 15 minuti circa ed un tempo di percorrenza di un’ora”.

“Proseguire con un altro volo a Bergamo? Non è un problema con Bergamo. Cambiare volo all’aeroporto di Bergamo, anche con compagnie aeree non in code sharing non è un problema con BergamoLink. BergamoLink è un servizio nuovo e giovane, che ti permette di pianificare il tuo viaggio utilizzando l’aeroporto di Milano Bergamo come connettore. Grazie a questo servizio è infatti possibile raggiungere più di 100 destinazioni in Europa e nel mondo. Con BergamoLink puoi acquistare due biglietti di qualunque compagnia aerea per raggiungere la tua meta finale passando dall’Aeroporto di Milano Bergamo”.