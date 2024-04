Sabato 6 aprile, alle ore 16.30, presso il salone parrocchiale della chiesa di San Ciro a Foggia (Via L. Settembrini n. 21), si terrà il terzo appuntamento del ciclo di incontri “Le parole della politica”, dal titolo “Legalità”.

L’incontro, organizzato dall’Associazione Cercasi un fine, in collaborazione con la Parrocchia San Ciro, vedrà come relatrice l’avvocata Maria Teresa Coratella, esperta in diritto civile.

“Il tema della legalità – spiegano gli organizzatori – assume un ruolo fondamentale nella costruzione di una società civile ed equa. L’incontro si propone di approfondire le diverse sfaccettature del concetto di legalità, con particolare attenzione al rispetto delle leggi e al contrasto di fenomeni come la criminalità organizzata e la corruzione”.

“Le parole della politica” nasce dalla consapevolezza dell’importanza di una formazione politica a livello cittadino e mira a stimolare un rinnovato interesse e coinvolgimento attivo della comunità. I metodi adottati, ispirati alla pedagogia di don Lorenzo Milani, si sviluppano in sessioni tematiche di tre ore ciascuna. La prima parte di ogni incontro è dedicata all’intervento del relatore, seguito da discussioni in piccoli gruppi; la conclusione è sviluppata in assemblea, favorendo un apprendimento attivo e partecipativo.

Al termine del percorso, che si concluderà sabato 11 maggio con un incontro sulla “solidarietà” a cura del docente Giuseppe La Porta, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno il 70% degli incontri. Su richiesta, sarà possibile ottenere una certificazione utile per il riconoscimento di crediti formativi presso le istituzioni accademiche e scolastiche.

Il percorso “Le parole della politica” è aperto a tutti i cittadini interessati ad approfondire le tematiche proposte e a confrontarsi con altri su questioni di fondamentale importanza per la vita della comunità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 338.7241588 o inviare una mail a [email protected].