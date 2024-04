II Soroptimist International Club di Foggia, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia, del Comune e della Provincia di Foggia, il 4 aprile, ore 17,00, presso la Sala della Giunta di Palazzo Dogana, organizza l’incontro “Impresa e Donna: l’economia attraverso gli occhi delle donne”.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca del Comune di Foggia, Maria Aida Episcopo, del presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, della prorettrice vicaria dell’Università degli Studi di Foggia, Francesca Cangelli, della dirigente capo della filiale di Foggia della Banca d’Italia, Andreina Leoni, della consigliera di parità della Provincia di Foggia, Assunta Di Matteo, e della presidente del Soroptimist International Club di Foggia, Elisabetta Checchia, seguiranno gli interventi della professoressa Claudia Sunna, associata di Storia del Pensiero Economico presso l’Università del Salento, che parlerà del “Pensiero economico delle donne in Italia, 1750-1950”; della professoressa Elisabetta D’Apolito, associata di Economia presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, che affronterà il tema dell’Educazione finanziaria e gender gap”; dell’avvocata Claudia Orlando, referente regionale della Banca d’Italia per l’educazione finanziaria, che presenterà il progetto “Le donne contano”, focalizzandosi sui “Divari di genere, educazione finanziaria, violenza economica” e della dottoressa Cristina Di Letizia, responsabile Grant Office presso l’Università di Foggia, che esporrà “Evidenze e numeri per ripensare la rappresentanza di genere”. Moderatore dell’incontro sarà il giornalista e editorialista, Micky De Finis.

Come si sa il Soroptimist International è un’organizzazione mondiale di donne impegnate in attività professionali e manageriali, con l’obiettivo di promuovere l’avanzamento della condizione femminile, la piena realizzazione delle pari opportunità e i diritti umani. In linea con queste finalità, il Soroptimist International d’Italia, attraverso un protocollo di intesa, sottoscritto con il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e la Banca d’Italia, e i progetti nazionali, si impegna a promuovere l’educazione finanziaria tra le donne per favorire una maggiore partecipazione femminile alla vita economica e contribuire a ridurre i divari di genere, migliorando così il benessere individuale e collettivo della società. I risultati di indagini nazionali e internazionali mostrano nel nostro Paese la presenza di un forte divario di genere sulle conoscenze finanziarie, evidenziando un persistente bisogno di educazione finanziaria, soprattutto tra le donne. Il divario risulta più marcato tra le donne con basso livello di istruzione, tra le studentesse, le casalinghe e le pensionate. A livello geografico, il divario di conoscenze finanziarie tra donne e uomini risulta più accentuato nel Sud Italia. L’incontro, organizzato dal Soroptimist Club di Foggia, mira a promuovere una riflessione approfondita sul ruolo delle donne nell’economia, esaminando criticamente le sfide e le opportunità presenti nella società contemporanea. Sarà un’occasione preziosa per scambiare idee, approfondire argomenti e promuovere azioni concrete per favorire l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile nell’ambito economico. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.