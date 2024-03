Rinnovabili, ancora troppo poche e troppo lente. Anche nel Foggiano. “Per avere un’autorizzazione – si lamenta Giancarlo Di Mauro, ex presidente di Confindustria Foggia e imprenditore di San Severo – i tempi sono lunghissimi. Si arriva ad aspettare anche 4-5 anni, altro che i canonici 6 mesi. E questo sballa totalmente la programmazione degli investimenti. Ormai – aggiunge sono sempre di più i dinieghi dei vari ministeri. Sembra il gioco dell’oca, arrivi quasi al traguardo e poi torni indietro. E dall’Europa ci vedono in modo strano. Troppa burocrazia e nemmeno controllata. Eppure noi vogliamo semplicemente produrre energia pulita che farebbe risparmiare milioni di kilowattora. Pertanto non mi stancherò mai di dire che ci troviamo difronte ad una normativa obsoleta, ferma da 15 anni, e alle croniche lentezze autorizzative”.