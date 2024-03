I ‘Nonni Vigili’ sono una presenza rassicurante e molto amata dalla nostra comunità, in particolare davanti agli istituti scolastici. Questa mattina una loro delegazione è stata ricevuta a Palazzo di Città dalla sindaca Maria Aida Episcopo e dall’assessora alla Polizia locale Daniela Patano, che li hanno ringraziati per l’impegno – sono volontari e non percepiscono alcun compenso – e per l’ammirevole senso civico mostrato. Sono state nell’occasione anche affrontate e risolte alcune problematiche inerenti la loro attività, che loro vorrebbero ancora più operativa (ma occorre un nuovo regolamento).

Negli ultimi anni si è registrato un sensibile calo di presenze, per raggiunti limiti di età. Ricordiamo allora che per entrare in questa squadra sorridente e motivata bisogna avere un’età compresa tra i 50 e i 75 anni, un certificato medico attestante buona salute ed è possibile presentare una domanda scritta direttamente alla sede del Comando della Polizia locale, in via Manfredi a Foggia: un’opportunità per impiegare al meglio il proprio tempo libero, per sentirsi ed essere parte integrante di una comunità solidale e protettiva.