“Piano di riequilibrio finanziario completamente attuato, una notizia positiva per la città di Foggia. Grazie alla gestione del centrodestra prima e dei commissari poi, i conti sono tornati in ordine dopo il pre-dissesto finanziario causato dal centrosinistra targato Mongelli-Episcopo con il macigno del fallimento Amica ancora in piedi. Stucchevole la dichiarazione della Sindaca e dell’Assessore Emanuele”. Lo riporta una nota dei consigliere comunali di centrodestra a Foggia.

“La notizia che il Comune di Foggia ha raggiunto la completa attuazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, formalmente certificato dalla Corte dei Conti, sezione regionale della Puglia, con la relazione di monitoraggio che stiamo approfondendo puntualmente, ci trasmette un messaggio di positività per il futuro della Città di Foggia”.

Secondo l’opposizione “un messaggio che deve tramutarsi in azioni positive in favore dei cittadini foggiani in termini di sicurezza, videosorveglianza, ottimizzazione dei servizi comunali quali la pubblica illuminazione, la raccolta dei rifiuti, trasporto pubblico locale, la sistemazione delle strade e dei marciapiedi, maggiori servizi sociali, cultura e sviluppo economico. Su questi temi saremo in prima linea per il bene della città. Questo risultato è frutto totalmente della gestione delle amministrazioni di centrodestra, in piccola parte dei commissari, e della tecnostruttura comunale ed in particolare del dirigente ai servizi finanziari Carlo Dicesare e di tutti i collegi dei revisori dei conti che si sono succeduti compreso quello in carica che con oculatezza e trasparenza hanno accompagnato questo percorso diligentemente dovendo chiedere grandi sacrifici ai foggiani”.

E ancora: “Risulta alquanto stucchevole la dichiarazione della sindaca e dell’assessore Emanuele che elogiano solo gli attori del presente quando invece il frutto di questo lavoro viene da molto lontano e che ha visto il configurarsi del pre-dissesto finanziario grazie alle amministrazioni di centrosinistra, ultima quella guidata proprio dall’ex sindaco Mongelli e dalla Episcopo, sindaca in carica, che hanno messo in ginocchio la nostra città. I cittadini devono ricordarlo da dove proviene questo macigno per la nostra città, ne sono la conferma le raccomandazioni della Corte dei Conti in merito sia al buco ancora in piedi del fallimento ex-Amica e dei numerosi contenziosi che potrebbero generare debiti fuori bilancio sempre grazie alle loro gestioni di centrosinistra. A volte il silenzio è d’oro! Monitoreremo come saranno spesi i soldi dei foggiani e capiremo se le priorità di questa amministrazione sono davvero la videosorveglianza e i servizi ai cittadini o le varianti urbanistiche e le poltrone dei CdA”.