“Il risultato ottenuto dalla lista ‘La Provincia sei tu’ in questa tornata elettorale rappresenta un successo straordinario, segno di forza attrattiva del territorio che mi onoro di guidare a livello provinciale – ha dichiarato il Presidente della Provincia Giuseppe Nobiletti : la mia lista si conferma la seconda forza politica più votata dagli amministratori locali per il rinnovo del consiglio provinciale e quello ottenuto oggi rappresenta un esito non scontato che dimostra l’ottimo lavoro svolto in questo primo anno di attività”, ha aggiunto Nobiletti, che ha rivolto i suoi auguri di buon lavoro agli eletti 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑫𝒂𝒍 𝑴𝒂𝒔𝒐, 𝑮𝒆𝒓𝒂𝒓𝒅𝒐 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒆 𝑨𝒏𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒍𝒐 𝑫𝒊 𝑷𝒂𝒐𝒍𝒂.

“Un ringraziamento doveroso e sentito ai non eletti per il loro impegno e senso di responsabilità. Si è trattato di un successo corale, con il sostegno alla lista, tra gli altri, del Movimento Cinque Stelle, Azione e Socialisti – prosegue il Presidente Nobiletti – segno inequivocabile che il campo largo dell’area di centro sinistra continua a dare i suoi frutti, consegnando alla Provincia 10 consiglieri su 12 e testimonianza di un gruppo che marcia coeso verso un obiettivo comune”.

“Un augurio comunitario va ai Consiglieri eletti di tutte le liste e che oggi rappresentano la Provincia di Foggia – aggiunge -. L’auspicio, ma soprattutto l’invito ai neo consiglieri è quello di iniziare un cammino congiunto, senza preclusioni di parte ma solo nell’interesse dei Comuni che siamo chiamati a rappresentare e nel lavoro che andremo a svolgere per le nostra provincia. Ora è dovere di tutti lasciarsi alle spalle la competizione elettorale per mettere in atto il lavoro del nuovo Consiglio senza perdere un solo istante e garantire la continuità di un’azione amministrativa che sia ampiamente condivisa dalle comunità e dai territori. A tal fine, quest’oggi si è proceduto alla proclamazione degli eletti e nei prossimi giorni si proseguirà con l’indizione del primo Consiglio Provinciale. A seguire lavoreremo assieme per la definizione di deleghe specifiche con l’obiettivo di affrontare con ancora più passione le sfide che ci attendono. Sono convinto ci siano i presupposti per portare avanti gli obiettivi fissati nel 2023, con il mio insediamento, per costruire insieme una Provincia sempre più coesa e orientata al cambiamento nei suoi intenti più profondi”, conclude.