“Continuiamo a investire nelle fabbriche in Italia. Guardiamo con cautela a quello che succede sul mercato, ma gli stabilimenti sono in buona forma”. Ad affermarlo è stato Gerrit Marx, ceo di Iveco Group, a conclusione del Capital Markets Day di Iveco a Torino. “Lo stabilimento di Foggia (aperto l’aprile scorso per produrre bus elettrici e a basse emissioni) viaggia a pieno regime, tutto sta andando secondo i piani” e lo stesso quelli sul settore difesa.

“Stiamo proseguendo – ha detto – a investire in questo senso”, spiegando anche che le altre fabbriche, per esempio quella di Suzzara (Mantova), “viaggiano a piena capacità”. Per Torino, l’amministratore delegato ha spiegato poi che “il gruppo continua a investire soprattutto nella fabbrica che produce motori. Stiamo investendo su modernizzazione e sviluppo”. (Ansa)