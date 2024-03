Sarà il Procuratore Capo della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, lunedì 18 marzo alle ore 17.00, presso il chiostro comunale “Francesco Paolo Fiorentino” di San Giovanni Rotondo, a consegnare le Borse di Studio ai Soci e figli di Soci della Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo.

La consegna, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni locali, avverrà nel corso di un evento che si intitola “Quale percorso per il nostro futuro?”, nel corso del quale il Procuratore Capo terrà una relazione ai giovani che si sono contraddistinti per merito e alle loro famiglie.

Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Giovanni Rotondo, per le Borse di Studio dell’anno appena trascorso, ha stanziato 60.000 euro, e quattrosoggiorni‐studio all’estero degli studenti delle scuole superiori, confermando la possibilità, per i non assegnatari, di fruire di un sostegno economico per approfondire la conoscenza di una lingua straniera in un paese estero, attraverso il “Prestito Galileo”.

L’ elenco dei vincitori è disponibile al seguente link:

https://www.bccsangiovannirotondo.it/privati/