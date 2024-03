“Carissime artiste e artisti di Capitanata, ci rivolgiamo a voi tutti oggi per sollecitarvi a sostenere il festival Stramurales che si tiene ogni anno a Stornara, in provincia di Foggia”. Promotori dell’iniziativa Stefano Lovaglio e Daniela d’Elia.

“Stramurales è un evento unico nel suo genere – scrivono -, che celebra l’arte urbana e la sua capacità di trasformare gli spazi pubblici in opere d’arte viventi. Creato dall’associazione Stornara Life APS, questo festival ha guadagnato importanza nel corso degli anni e ha contribuito a rendere la nostra Capitanata una destinazione culturale di rilievo. Tuttavia, come ogni manifestazione artistica, Stramurales rischia di perdere la sua connotazione originale se non viene sostenuto dalla comunità artistica locale. Il nostro impegno e la nostra partecipazione sono fondamentali per mantenere viva la visione di questo festival e per garantire che continui a essere un’opportunità per gli artisti di esprimere la propria creatività e per il pubblico di scoprire e apprezzare l’arte urbana”.

Infine l’invito di Lovaglio e d’Elia “a partecipare il 17 marzo ad una visita guidata tra i murales realizzati. La nostra presenza e la nostra partecipazione sarà un segno di supporto per far nascere iniziative volte a sostenere il festival. Dall’organizzazione di Stramurales saremo accolti con entusiasmo e gratitudine. Avremo l’opportunità di interagire con altri artisti e di condividere le nostre idee. Sperando di poterci incontrare a Stornara il 17 marzo per una mattinata indimenticabile all’insegna dell’arte e della creatività. Vi preghiamo di comunicarci la partecipazione. In base al numero di partecipanti potremmo riuscire ad organizzare un pullman con partenza da Foggia. Per ulteriori informazioni contattate Salvatore Lovaglio, 3683638290; Daniela d’Elia 3455948152″.