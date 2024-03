Ancora un importante momento per l’Ipeoa “Michele Lecce”, istituto alberghiero della provincia di Foggia con sedi a Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Una scuola sempre attenta ad offrire il massimo in termini di qualità degli apprendimenti ai propri allievi.

Stamattina gli studenti del quinto anno di entrambe le sedi hanno avuto la possibilità di collegarsi con le massime professionalità del settore enogastronomico. Hanno ascoltato il racconto e i preziosi consigli di uno degli chef stellati più noti e importanti d’Italia: Antonino Cannavacciuolo, star di Masterchef dove è giudice da alcuni anni.

I maturandi si stanno preparando a diventare cittadini e professionisti consapevoli e le parole dello chef hanno fatto riflettere tutti i partecipanti all’evento.

“Crediamo – afferma il dirigente scolastico Luigi Talienti – che sia importante per il nostro territorio progettare un orientamento in uscita come un vero percorso formativo, coerente, pragmatico, organico e completo. E pertanto, convinti di proseguire in questa direzione formativa, abbiamo aderito con entusiasmo all’evento promosso da ‘In Cibum’, la scuola di Alta Formazione Gastronomica. Il nostro progetto ambizioso è riuscire ad invitare in presenza lo chef Cannavacciuolo ed intraprendere una fattiva collaborazione con ‘In Cibum'”.

Cannavacciuolo si è rivolto così a tutti gli studenti: “Studiare e viaggiare è la partenza del nostro lavoro. Non fermatevi alle difficoltà. Rispetto, sacrificio, impegno, onestà e manualità sono le parole d’ordine del nostro lavoro. Perché noi diamo anima al cibo”.

Poi Talienti conclude: “Vorrei porre un ringraziamento alla commissione orientamento saldamente insediata nella scuola e fortemente operativa. Questa è la didattica orientativa non solo per il presente scolastico ma anche per il domani prospettico. Le iniziative continuano, l’8 marzo abbiamo le alleanze educative per dare una formazione sempre più a tutto tondo. Oggi per i ragazzi è stata una grande emozione. Prossimamente 17 di loro partiranno per il Gran Sasso per fare esperienza in azienda. Altri 8 in mobilità Erasmus a Grenoble. Non ci fermiamo mai”.