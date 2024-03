Il Consiglio Comunale di Castelluccio Valmaggiore, riunitosi il 26 febbraio scorso, ha deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria ad Andrea Grassi, Questore di Caserta e a Carmine Rocco Grassi, Questore di Cuneo. Entrambi figli di cittadini nati a Castelluccio Valmaggiore e da oltre trent’anni al servizio dello Stato, hanno fornito contributi fondamentali nella lotta alla criminalità, dimostrando eccezionale sensibilità, capacità strategiche e amministrative.

Grazie alla loro dedizione, hanno sostenuto attivamente le operazioni investigative per l’arresto di pericolosi criminali e latitanti, contrastando il racket e le estorsioni. Sono diventati punti di riferimento essenziali per le agenzie investigative e hanno contribuito a ridurre la distanza tra i cittadini e le istituzioni, specialmente la Polizia di Stato, superando atteggiamenti di diffidenza e omertà.

“Con il loro impegno costante nella lotta alla criminalità organizzata e il loro coraggio dimostrato in situazioni di pericolo – ha sottolineato il sindaco, Pasquale Marchese – Andrea Grassi e Carmine Rocco Grassi hanno portato onore a Castelluccio Valmaggiore, che ha dato i natali ai loro genitori. Il loro sacrificio quotidiano per la sicurezza della comunità e il loro impegno al fianco dei cittadini sono encomiabili e meritano il nostro plauso. Il conferimento della cittadinanza onoraria è un segno tangibile del riconoscimento e della gratitudine di tutta la comunità di Castelluccio Valmaggiore per il loro contributo alla sicurezza pubblica. Siamo fieri di poter annoverare Andrea Grassi e Carmine Rocco Grassi tra i nostri cittadini onorari e auguriamo loro ulteriori successi nella loro importante missione”.