Il Foggia cade a Benevento e rimedia la nona sconfitta stagionale in trasferta. Dopo un gran primo tempo con almeno 4 occasioni da gol, il Foggia capitola al 10’ della ripresa, subendo la rete di Lanini. Cudini propone la difesa a tre con Salines, Riccardi e Papazov, mentre in attacco Schenetti a supporto del tandem Santaniello-Millico. Nel primo tempo maggior possesso palla per i sanniti ma rossoneri più pericolosi negli ultimi sedici metri. Diverse le oportunità per passare in vantaggio. La prima con Millico che ha colpito il palo con un tiro da fuori trovando anche la deviazione decisiva di Paleari che poi è stato bravissimo a respingere anche il tentativo ravvicinato di Santaniello. Il portiere giallorosso è stato protagonista anche dopo con la respinta su un diagonale insidioso di Schenetti mentre poco prima del duplice fischio dell’arbitro un colpo di testa di Salines ha sfiorato il palo facendo correre un brivido ai tifosi giallorossi.

Il secondo tempo inizia con i padroni di casa decisamente più determinati: già al 3’ il portiere rossonero Perina è autore di una grande parata su Berra. Al 10’ il Benevento passa: azione Pinato-Improta-Lanini con quest’ultimo che supera in uscita Perina: 1-0. Lo svantaggio non demoralizza il Foggia che prova subito a reagire, creando scompiglio nella retroguardia campana. La squadra di Cudini è propositiva e al 27’ con Riccardi sfiora il gol del pari. Il tecnico rossonero inserisce Rolando e va a rafforzare il reparto offensivo nel tentativo di recuperarla. Il Foggia attacca a pieno organico ma non riesce a sfondare: a due minuti dal 90° è sfortunato Millico che calcia a colpo sicuro trovando un difensore giallorosso a respingere sulla linea. Benevento in affanno e rossoneri che sfiorano ancora una volta la rete questa volta con Di Noia. Sconfitta immeritata per un Foggia sempre in partita e che ai punti avrebbe sicuramente meritato almeno un punto per come ha giocato nella ripresa. Benevento molto meglio nel primo tempo.