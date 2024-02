Non era scontato che Parco del Gargano, Regione Puglia, Comune di San Marco in Lamis e festival Mo’ l’estate collaborassero per un grande evento culturale da tenersi al Convento di San Matteo che ospita lo straordinario patrimonio librario che si aggira sui 200.000 volumi con raccolte archeologiche preistoriche, protostoriche e medievali e liturgico-devozionali.

Nella rassegna di eventi targata “La mia terra, note per salvaguardare il pianeta” ha avuto uno strepitoso successo il concorso dei “Solisti Terre Federiciane” al Convento di San Matteo a San Marco in Lamis. Tantissimi spettatori hanno assistito al concerto, con bis e standig ovation finale.

La serata musicale ha visto la presenza degli archi dei “Solisti Terre Federiciane” in collaborazione con Accademia musicale “Amadeus Mozart”, per la direzione artistica del M° Luciano Natale.

Nella stupenda chiesa del Santuario sono state eseguite “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi. I brani sono stati eseguiti da Vincenzo Diaferio (1° violino e maestro concertatore), Mattia Arculeo (violino), Sergio Fanelli (viola), Savino Tucci (violoncello), Massimo Allegretta (contrabbasso) e Jessica Siciliano (violino solista).