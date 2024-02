Buona la prima per ‘La scena foggiana’, la rassegna dedicata alle compagnie locali fortemente voluta dalla nuova amministrazione per valorizzare talenti e professionalità, e aprire ancora più il più importante contenitore culturale alla città. Molto applaudita da spettatori numerosi e attenti la prova attoriale di Roberto Galano, che ieri sera ha portato in scena al Teatro Giordano il pluripremiato ‘Bukoswki. A night with Hank’, spettacolo di punta del Teatro dei Limoni. Anche l’assessora alla Cultura Alice Amatore è “particolarmente soddisfatta per la risposta del pubblico foggiano, molto importante per l’intero comparto e che lascia ben sperare per il futuro”.