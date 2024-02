Luigi Rizzi, classificatosi, alle scorse elezioni del 22 e 23 ottobre, secondo della lista “Popolari per Foggia” e primo dei non eletti chiede ed ottiene – per il tramite dello studio legale dell’avvocato Antonio Maruotti – il riconteggio delle schede di alcune sezioni per gravi irregolarità formali e sostanziali nella stesura dei relativi verbali.

Il Tar di Bari accoglie l’incombente istruttorio chiesto dal legale e, conseguentemente, l’attuale consigliere Benedetto Buenza, proclamato eletto lo scorso 6 dicembre, rischia così di dover lasciare lo scranno consiliare in favore del ricorrente Luigi Rizzi.