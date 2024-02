Clamoroso allo Zaccheria. Silvestro con una doppietta regala al Foggia un’altra vittoria pesante, e questa volta in rimonta e a ridosso del recupero. Cudini schiera proprio Silvestro in una linea difensiva a quattro completata da Carillo, Ercolani e Salines, mentre in attacco si affida al tridente Rolando-Santaniello-Millico. Dall’altra parte Baldini, all’esordio sulla panchina dei calabresi, schiera il 4-2-3-1.

Parte bene il Crotone che nei primi dieci minuti si fa vedere spesso dalle parti di Perina. Solo al 17’ la prima conclusione del Foggia verso la porta di Dini: Santaniello dalla distanza e respinta di un difensore rossoblu. La prima palla gol è dei rossoneri al 21’: Dini vola ad allontanare un cross di Millico, Vezzoni va poi al tiro e non inquadra di poco lo specchio della porta. Al 26’ occasione Crotone: gran sinistro di Gomez e altrettanta bella respinta di Perina. Al 34’ il Foggia reclama un calcio di rigore ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per indicare il dischetto. Primo tempo tutto sommato equilibrato e squadre al riposo sullo 0-0.

La ripresa si apre con il Crotone che costringe alla difensiva il Foggia e crea scompiglio nell’area di rigore rossonera. Cudini cambia in attacco inserendo Gagliano e Schenetti al posto di Santaniello e Rolando. Al 20’ Crotone in vantaggio con Zanellato. Sugli sviluppi di una palla inattiva di Vitale, Bove fa da sponda a Zanellato che sul primo palo sorprende Perina e sblocca il punteggio. Il Foggia la riprende a due minuti dal 90° con una zuccata vincente di Silvestro su perfetto assist di Tascone. Lo stesso difensore centrale diventa l’eroe della notte con un altro colpo di testa vincente questa volta su cross di Millico. Un gol che fa esplodere lo Zaccheria per il 2-1 finale. Tre punti pesanti che riportano i rossoneri a soli 4 punti dalla zona playoff.