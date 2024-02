Paura oggi pomeriggio in viale Grecia a Foggia. I vigili del fuoco hanno raggiunto e salvato un 20enne che era saluto sul cornicione del settimo piano standosene a cavalcioni e minacciando di buttarsi di sotto.

Il capo partenza dei vigili giunto sul posto ha tentato di creare un canale di comunicazione utilizzando anche il suo cellulare per farlo parlare con la ragazza; nel momento in cui il giovane ha preso il telefono, il capo partenza gli ha stretto il braccio tirandolo all’interno del terrazzo scongiurando così il peggio.