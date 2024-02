Cerignola beffato all’ultimo minuto da un Latina che dopo essere passato in vantaggio si era fatto raggiungere e superare. 2-2 il punteggio finale maturato grazie alle reti di Ercolano e Mastroianni per i laziali e di Vuthaj e Malcore su rigore per i pugliesi. Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa si apre con il vantaggio del Latina: Grande azione dalla sinistra e conseguente cross al centro per Ercolano che stoppa, si gira e trafigge Barosi da due passi: 1-0.

Immediata la reazione del Cerignola che prima pareggia con un bel colpo di testa di Vuthaj e poi ribalta il risultato con un calcio di rigore trasformato da Malcore. Al 95’ la zampata di Mastroianni evita la sconfitta casalinga al Latina e beffa un buon Cerignola che però ha sprecato diverse occasioni da gol. Per la squadra di Tisci è il 14° pareggio stagionale (record assoluto nel campionato di C) che consente agli ofantini di restare attaccati alla zona playoff distante un solo punto.