Nella Sala Giubileo della Parrocchia di Gesù e Maria in via Tugini 3, i delegati al progetto dell’OFS (Ordine francescano secolare) Pietre Vive di Foggia, in collaborazione con il direttore facente funzione del Dipartimento Dipendenze Patologiche della Asl di Foggia, Tommaso Del Giudice, con la referente del G.A.P. (gioco d’azzardo patologico) di Foggia, Isabella Lanzillotta, e con la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo “Catalano-Moscati” Antonella lo Surdo, hanno tenuto un incontro dal titolo “Prevenzione per il gioco d’azzardo patologico”.

“Il fenomeno del gioco d’azzardo – riporta una nota di Ofs e Asl – ha raggiunto livelli preoccupanti nell’ambito della Regione Puglia, in particolare nella provincia di Foggia; un indicatore importante è quello economico, che incide in modo impattante nel contesto familiare, determinando il ricorso all’usura”.

Il progetto di Ofs e ASL è finalizzato “a sensibilizzare e stimolare una riflessione critica sul tema; prevede una serie di iniziative rivolte agli studenti in terza media, con incontri di informazione, prevenzione e contrasto che vedranno il coinvolgimento di insegnanti, genitori e l’esposizione finale dei risultati”. Tra i progetti quello di avere uno sportello di ascolto in chiesa.