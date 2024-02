Mino Di Chiara è uscito dal gruppo. È già fuori da Azione Tempi Nuovi Mino Di Chiara, eletto in Consiglio comunale a Foggia col secondo piazzamento dentro il rassemblement costruito dal consigliere regionale Sergio Clemente e il compianto dirigente ex comunista Sabino Colangelo, che teneva insieme ex dem, calendiani, renziani, popolari e socialisti come lo stesso Di Chiara, Pino Lonigro, Saverio Cassitti e Carmen Russo figlia dell’ex assessore all’ambiente Pasquale Russo transitato nel Pd proprio dal Psi.

Di Chiara ha protocollato nelle scorse ore la sua richiesta di costituzione di un nuovo gruppo con la denominazione di “Partito socialista italiano-Riscossa Civile”, di cui sarà anche capogruppo. Sul tavolo tanti temi, oltre ai mal di pancia dei mesi scorsi quando in Giunta Azione aveva nominato assessori Daniela Patano e Lorenzo Frattarolo, due candidati che avevano ottenuto un consenso assai inferiore rispetto ai primi dei non eletti. Anzitutto la gestione delle partecipate e la composizione dei CdA, ma anche le prossime elezioni provinciali di secondo livello che potrebbero vedere Di Chiara candidato nel listone del presidente Giuseppe Nobiletti in rappresentanza dei socialisti sparsi per la provincia.

Mino Di Chiara terrà una conferenza stampa lunedì alle ore 11 con la presenza del segretario nazionale del PSI Enzo Maraio nell’aula consiliare del Comune di Foggia.