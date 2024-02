È un omaggio alla sua terra, ai suoi venti, al caldo che protegge e annebbia le menti in una eterna controra, quello di Gaudiano, che domani per festeggiare con il suo pubblico il lancio del singolo, intitolato Favonio, terrà un concerto nella Sala Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. L’artista proporrà per la prima volta a Roma, un repertorio che abbraccia tutte le sfumature sonore del suo percorso, dagli esordi fino agli ultimi singoli come “Numeri” e “Martini Dry”.

Vincitore nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021, nel 2023 Gaudiano, cantautore e interprete, è tornato in televisione, vincendo la 13esima edizione di Tale e Quale Show, in onda in prima serata su Rai1. Il 10 novembre 2023 ha pubblicato il singolo “Numeri”, seguito il 12 gennaio 2024 da “Martini Dry” con Leave Music ed entrato fin da subito nelle playlist New Music Friday e Scuola Indie di Spotify: canzone prodotta da Alessandro Gemelli, che unisce la dolcezza delle ballad con il crescendo incalzante del pop, sfociando in un travolgente ritornello sing along dedicato all’autenticità in un’epoca ormai corrotta e costituita da sole visualizzazioni e like.

Il pezzo, “Favonio”, invece, che sarà presentato in prima assoluta al Parco della Musica, prende il nome da un vento che attraversa Foggia e la Puglia.

“Questo vento a volte culla, a volte soffoca, altre volte semplicemente spazza via. Dedico questa canzone d’amore a tutto il mezzogiorno italiano, in modo particolare alla mia città, Foggia. A chi come me è stato costretto a lasciare gli amici e gli affetti più cari per inseguire i sogni andando altrove e chi invece sceglie coraggiosamente di restare sviluppando i propri progetti nonostante le difficoltà, trasformandosi nella vera speranza del territorio. Spero che ascoltandola vi faccia sentire a casa ovunque voi siate nel mondo”, ha detto Gaudiano.

Il brano pop è un omaggio intimo e sincero al Sud e a tutti i giovani costretti ad emigrare per inseguire i loro sogni come ha fatto lui. Per chi se ne va per studio o passioni e per chi ha scelto di rimanere e lottare per realizzare i propri progetti.