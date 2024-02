Fermato e rapinato mentre era in auto e percorreva la strada provinciale 62 che collega Cerignola, nel Foggiano, a Trinitapoli, nella Bat. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. A quanto si è appreso la vittima è un bracciante agricolo a cui una banda composta da tre persone a bordo di un’auto – di cui una armata di pistola – ha portato via quanto in suo possesso, circa tremila euro. L’automobilista ha dato poi l’allarme ai carabinieri che hanno avviato indagini. (Ansa)