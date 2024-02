Non solo gli emendamenti per il terzo mandato a tutti i sindaci, la Lega di Matteo Salvini cerca un emendamento anche per il terzo mandato per i governatori di Regione in modo da trattenere per altri 5 anni in Veneto Luca Zaia, che da più parti è visto come possibile e necessario nuovo leader del Carroccio.

Cosa accadrebbe in Puglia se la legge divenisse realtà? Qualche settimana fa il presidente Michele Emiliano ha evidenziato che a suo avviso “il limite dei mandati per sindaci e presidenti di regione è incostituzionale”, perché, ha detto, “limita la sovranità popolare”.

Nel centrosinistra diffuso l’ipotesi di un nuovo ciclo amministrativo di Emiliano piace a molti, sebbene vi sia anche disincanto. “Manca ancora un po’ di tempo, è presto per immaginare una nuova corsa elettorale di Emiliano per la Regione”, rileva l’emilianista e coordinatore provinciale di Con Rosario Cusmai, membro di staff della presidenza a Bari.

Un terzo mandato di Emiliano si lega indissolubilmente alla carriera dell’attuale sindaco di Bari, Antonio Decaro che correrà per le Europee ma potrebbe anche usare Bruxelles per la scalata dentro il partito per la segreteria nazionale, se Elly Schlein dovesse deludere in termini di percentuali e di temi.

Il Pd, come si sa, è contrario al terzo mandato, ma Decaro ha scritto prima agli 8mila sindaci e poi ai 600 parlamentari per chiedere di ripensarci.

Queste missive hanno avuto una grossa ricaduta politica anti Schlein tra i dem.