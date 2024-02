Foggia nel baratro, altra sconfitta pesante e classifica rischiosa. Un ko nel punteggio e nel modo in cui è maturato. Nemmeno il Cudini bis funziona. Avvio di gara con ritmi lenti tra campani e pugliesi che non riescono a creare pericoli. Brutta partita con tanti errori da una parte e dall’altra fino al 21’ quando la Turris trova inaspettatamente il gol del vantaggio con D’Auria che calcia direttamente in porta di destro, e complice un’evidente deviazione, supera Perina che nulla ha potuto. Al 25’ il primo tiro in porta del Foggia con Marino, palla alta sulla traversa. Troppo poco per impensierire la retroguardia della Turris.

La ripresa si apre con il Foggia che aumenta i giri in cerca del pareggio che non arriva per la brutta serata degli attaccanti rossoneri. Foggia in confusione e campani che al 19’ trovano il raddoppio con Pugliese. D’Auria riceve in area, si porta il pallone sul mancino calciando con forza, respinta di Perina che favorisce il tap-in vincente di Pugliese che trova il 2-0 con facilità. Prova a reagire il Foggia. Santaniello sfiora la parte alta della traversa su cross di Rizzo. Poi il nulla.