Il Cerignola fa soffrire il Taranto ma non trova la via del gol. Attaccanti poco reattivi, soprattutto Malcore che nel primo tempo sbaglia anche un calcio di rigore. Il derby termina 0-0, un risultato che fa più comodo agli ionici che devono ringraziare il portiere Vannucchi autore di diveri interventi salva risultato. Al termine il tecnico rossoblu, Eziolino Capuano, ammette la superiorità del Cerignola. “Siamo andati in sofferenza, loro bravi. Un punto importante conquistato con caparbietà. Siamo stati fortunati, abbiamo regalato il rigore che fortunatamente Vannucchi ha parato. Complimenti al Cerignola che ha fatto una grande partita e meritava di più”.

Amareggiato l’allenatore del Cerignola, Ivan Tisci. “Uno 0-0 che lascia l’amaro in bocca. La squadra ha reagito creando diverse occasioni contro un Taranto forte in difesa. Contento dell’atteggiamento dei ragazzi, ripartiremo da qui per la trasferta di mercoledì a Benevento”.