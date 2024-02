Circa 200 trattori martedì mattina partiranno da Lucera, in provincia di Foggia, e attraverso la statale 17 arriveranno in località la Quercia, nei pressi del comune di Gambatesa, in provincia di Campobasso. Qui si radureranno molti agricoltori provenienti dalle province di Foggia, Campobasso e Benevento nell’ambito della protesta in corso da giorni contro le politiche comunitarie. Lo annuncia il sindaco di Carlantino (Foggia), Graziano Coscia, sottolineando che alla manifestazione parteciperanno i sindaci di numerosi comuni dei Monti Dauni.

“Noi sindaci – afferma Coscia – troviamo giusta la protesta del mondo agricolo, non solo della provincia di Foggia ma di tutta Italia. E visto che la politica a livello nazionale fa ben poco, noi amministratori delle comunità locali vogliamo partecipare alla protesta in condivisione delle ragioni del mondo agricolo”. (Ansa)