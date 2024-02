Nel 2025 il Bosco di Biccari si doterà dell’innovativa pista di Bob in Foresta. Infatti, la Cooperativa di Comunità e il Comune di Biccari hanno sottoscritto un partenariato di collaborazione con la Cooperativa Ecol. Forest che ha realizzato il Parco Daunia Avventura. Il patto di collaborazione ha visto la condivisione di un’idea progettuale che la cooperativa ha presentato nell’ambito dell’avviso pubblico di interesse alla presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici, in ottica di sostenibilità del Ministero del Turismo Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione turistica. Il Progetto finanziato, denominato “Daunia Forest Bob”, comprende non solo l’ampliamento e la realizzazione di nuovi servizi a disposizione dell’area (come parcheggi, alloggi e navette) ma anche l’organizzazione di eventi culturali a sostegno dell’iniziativa. Il “Fun Bob” è un percorso che facilita il rapporto con la natura con la giusta carica di adrenalina, non trascurando la sicurezza.

È un’attrazione perfettamente integrata con la natura. “A breve faremo il punto con tutti i partner- dichiara il sindaco di Biccari Gianfilippo Mignogna. Questo importante finanziamento ottenuto dal Ministero del Turismo, grazie all’impegno e al coordinamento della Ecol Forest- è una bellissima notizia per Biccari perché ci consente di rafforzare la nostra destinazione turistica con un nuovo attrattore sulla scorta delle località montane più affermate e con ulteriori servizi ed eventi che porteranno certamente ancor più visitatori, posti di lavoro e ricadute economiche nel nostro territorio”. Dopo le iniziative messe in campo in questi anni (dal Parco Avventura, al Bosco Didattico, passando per il recupero della sentieristica per escursionisti e ciclisti, il rifacimento del rifugio di Monte Cornacchia, la Panchina Gigante e gli alloggi alternativi come i Bed & Three e la Bubble Room, l’Area Camper e tanto altro), questo nuovo progetto, insieme agli imminenti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Lago Pescara e alla prossima riapertura del ristorante sul Lago, conferma l’area montana di Biccari come polo turistico di eccellenza per gli appassionati di natura e turismo ambientale della nostra Provincia e non solo. “Un percorso impensabile soltanto pochi anni fa- conclude Mignogna- ottenuto grazie ad un innovativo modello di partenariato pubblico-privato e da ultimo impreziosito con la riconferma del prestigioso riconoscimento della Bandiera Arancione.