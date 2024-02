Oltre 100 trattori provenienti dalle campagne del Gargano hanno invaso le principali vie si Manfredonia dove questa mattina si è tenuta una manifestazione di protesta degli agricoltori. Con loro hanno sfilato anche i pescatori di Manfredonia e di altre marinerie pugliesi come Trani, Monopoli, Bari e Mola di Bari. Un corteo lunghissimo partito da Siponto e terminato alla periferia nord dell’abitato di Manfredonia.

“Clima impazzito, caro gasolio, tasse alle stelle, prezzi imprevedibili e comunque solo a favore dei commercianti e della grande distribuzione”. Questi gli slogan principali della protesta di oggi. Indice puntato non solo verso l’Europa, ma soprattutto contro questo governo italiano che a detta degli agricoltori garganici “litiga all’interno della maggioranza per conquistare il consenso della categoria in vista delle prossime elezioni”.