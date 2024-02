Voci e volti dai Monti Dauni. Camillo e Maria Vittoria dopo una breve parentesi in Lombardia decidono di tornare nella loro San Marco la Catola dove iniziano a produrre una sorta di piadina che chiamano Sfogliata Dauna. Un’altra storia di ritorno alle origini nel Foggiano. “La voglia di stare insieme alle nostre famiglie e ai nostri amici ci ha indotto abbastanza velocemente a lasciare la Lombardia, dove eravamo emigrati in cerca di lavoro, e tornare nella nostra San Marco la Catola. Qualcuno potrebbe dire, ma chi ve lo ha fatto fare? Invece siamo tornati con tanto entusiasmo perchè noi amiamo la nostra terra, amiamo i Monti Dauni, amiamo San Marco, consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare in un piccolo paese come questo. Noi abbiamo deciso di provarci, e ci sta andando bene, in barba a quanti denigrano i piccoli comuni. Non è facile in queste realtà abbandonate da tutti, ma stiamo bene”.

Camillo e Maria Vittoria hanno rilevato un forno e hanno iniziato a produrre la “Sfogliata Dauna”, una sorta di piadina romagnola, ma guai a chiamarla così. “Assolutamente, si chiama sfogliata ed è realizzata rigorosamente con farine di grani antichi dei Monti Dauni. È simile alla piadina solo nel formato, ma completamente diverso nella tipologia, ingredienti e gusto. La nostra sfogliata è priva di lieviti, burro, lattosio ed è un prodotto a lievitazione naturale”. Un consiglio a quanti sono in procinto di trasferirsi al nord. “Pensateci bene, con un po di buona volontà e qualche sacrificio si può vivere e lavorare anche da noi. Ripeto, stiamo bene qui, senza traffico, senza smog ci godiamo i nostri paesaggi e i nostri cari. E credeteci, non è poco. Basta crederci”.