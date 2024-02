La procura di Foggia ha aperto un fascicolo in relazione al video pubblicato da l’Immediato che mostra un macchinista delle ferrovie del Gargano guidare il treno sulla linea Foggia San Severo Peschici con una bambina in braccio.

Stando a quanto si è appreso, l’azienda avrebbe inviato al consiglio di disciplina interna un fascicolo trasmesso per competenza alla polizia ferroviaria. A sua volta la polfer ha trasmesso gli atti in procura a Foggia. Il video sarebbe stato girato a dicembre da uno dei figli del macchinista – ufficialmente non ancora identificato dall’azienda – che avrebbe chiesto al padre di tenere in braccio la nipotina per scattare foto e video per puro uso personale. Il video è finito sui social generando un’ondata di polemiche. L’azienda – nell’immediatezza – ha fatto sapere che l’episodio non ha avuto ripercussioni sulla sicurezza del servizio.