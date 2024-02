Promuovere comportamenti sani e supportare le migliori evidenze per consentire un’intimità sessuale soddisfacente e la migliore forma fisica di coppia è la ricetta per la prevenzione. È questo il tema del 25esimo congresso della Società Europea di Medicina Sessuale (ESSM) che si terrà a Bari dall’8 al 10 febbraio (la prima giornata inizia alle 8.30) presso l’hotel Sheraton Nikolaus, presidente Carlo Bettocchi, direttore della Struttura dipartimentale di Andrologia e Chirurgia Ricostruttiva dei genitali esterni del Policlinico di Foggia e Professore di Urologia dell’Università di Foggia.

Al congresso interverranno i più autorevoli esperti della materia che tratteranno di problematiche e patologie che toccano da vicino la vita quotidiana delle persone e che comportano anche valutazioni spesso di carattere sociale. Nel corso dei lavori saranno illustrate anche le nuove metodiche di approccio a disfunzioni sempre più frequenti e che oggi trovano risposte sempre più soddisfacenti all’interno di una terapia spesso multidisciplinare.

“Numerose evidenze hanno chiaramente documentato che stili di vita errati, come la ridotta attività fisica e una dieta arricchita di grassi e proteine, rappresentano i più importanti fattori di rischio per una ridotta aspettativa di vita, aumentando lo sviluppo di malattie non trasmissibili come tumori, malattie cardiovascolari e metaboliche, malattie polmonari croniche”, spiega Bettocchi, direttore della Struttura dipartimentale di Andrologia e Chirurgia Ricostruttiva dei genitali esterni del Policlinico di Foggia e Professore di Urologia dell’Università di Foggia, secondo il quale “gli stessi fattori possono svolgere un ruolo cruciale nel deterioramento della funzione sessuale, che è spesso il primo segno clinico delle condizioni sopra menzionate”.

“I dati disponibili – aggiunge Giuseppe Carrieri, direttore della Struttura Complessa di Urologia Universitaria del Policlinico di Foggia, Presidente della Società Italiana di Urologia (Siu) e Professore ordinario dell’Università di Foggia – supportano anche il ruolo cruciale di una relazione di coppia buona e soddisfacente nel far fronte con successo ai fattori di stress potenzialmente negativi della vita promuovendo comportamenti virtuosi e sani”.

“Il congresso rappresenta un’occasione unica per condividere le migliori conoscenze basate sull’evidenza e le imminenti novità nel campo della medicina sessuale. Promuovere le cure preventive e sostenere il corretto stile di vita è la pietra angolare per migliorare la salute generale e sessuale”, conferma il presidente della Società europea di Medicina sessuale, Giovanni Corona.