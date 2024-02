“In merito al video diffuso dal alcuni organi di stampa, relativo alla condotta di un nostro operatore in servizio, si comunica che questa azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità. Il caso si è verificato su un nostro treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Il comportamento non regolamentare dell’operatore non ha causato conseguenze”. Così l’azienda di trasporti “Ferrovie del Gargano” dopo la pubblicazione di un video in cui si vede un macchinista guidare un treno con bambina in braccio.